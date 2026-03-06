Benzina e diesel verso i 2 euro al litro | Tasse più alte per chi specula Verifiche della guardia di finanza

La guardia di finanza ha avviato verifiche sui prezzi di benzina e diesel, che si avvicinano ai due euro al litro. I rincari sono collegati all’aumento delle tasse per chi specula sul mercato energetico. La situazione si sviluppa mentre la guerra in Medio Oriente continua, creando tensioni sui prezzi dei carburanti. Automobilisti e gestori degli impianti osservano con attenzione l’andamento dei costi.

I prezzi di benzina e diesel corrono verso i due euro al litro, mentre la guerra in Medio Oriente continua, alimentando la preoccupazione di automobilisti e gestori degli impianti di rifornimento. La benzina è al massimo dal 2 luglio 2025 e il diesel al massimo dal 29 ottobre 2023. Secondo le valutazioni di Staffetta quotidiana, queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa ventimila impianti della rete nazionale: Se consideriamo l'intera rete nazionale, dall'inizio della crisi il gasolio è cresciuto di oltre 10 centesimi al litro, mentre la benzina registra un aumento superiore ai 7 centesimi. 🔗 Leggi su Today.it Benzina, prezzi volano sopra i due euro al litro. Il governo corre ai ripari: «Tasse su chi specula»Continua a salire il prezzo di benzina e diesel con il prolungarsi della guerra in Medio Oriente, mettendo in allarme distributori e consumatori. Il diesel corre verso i 2 euro al litro e semina la benzina: ecco dove fare il pieno costa di piùIl gasolio in modalità self supera quota 1,87 euro al litro (1,95 sulla rete autostradale), mentre la verde sale più lentamente. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Verifiche della. Temi più discussi: Prezzi di benzina e diesel al rialzo, monitoraggio del Mimit sugli aumenti al distributore; Benzina vola a 2 euro, senza motivi. Il governo schiera Mr. Prezzi e fantomatiche tasse agli speculatori (di C. Venuto); Truffa del carburante, benzina miscelata nel diesel: Poteva distruggere i motori; Smog, fino a lunedì 2 marzo in vigore le misure emergenziali. Prezzi carburanti fuori controllo: diesel verso i 2 euro, a Milano punte di 2,6. Scatta l'allerta del governoIn questo quadro, la testata segnala anche la decisione di Eni di aumentare di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di cinque centesimi quelli del gasolio, mentre per Ip il rial ... quattroruote.it Gas, l'Italia guarda a nuove rotte. Ma benzina e diesel volano ai massimi: il governo schiera Mr. PrezziIl piano del Mase per l'autonomia energetica accelera sulle rotte del Sud, ma scatta l'allarme rosso per i prezzi record di benzina e diesel. Palazzo Chigi si affida a Mr. Prezzi per una vigilanza str ... milanofinanza.it