Benevento giovane perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail

Una giovane donna alla guida di una Opel Meriva, mentre percorreva la Rotonda dei Pentri, alle spalle della Stazione ferroviaria, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura. L'auto, dopo aver abbattuto alcuni metri di guardrail, si è fermata al centro strada. Fortunatamente per la donna al volante non vi sono state ferite. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso. Il traffico nella zona è stato rallentato sia per la posizione in cui è finita la Opel, sia per i numerosi detriti sull'asfalto rimossi poi dal personale addetto.

