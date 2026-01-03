Perde il controllo dell' auto e finisce contro il guardrail | morta una donna in Abruzzo

Nella giornata del 3 dicembre, un incidente stradale si è verificato ad Abruzzo, lungo la statale 652 “Fondo valle Sangro” a Castel di Sangro. Una donna di 86 anni ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un guardrail. L’incidente è risultato fatale per la donna. Le autorità stanno conducendo le verifiche per chiarire le cause dell’accaduto.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio del 3 dicembre in Abruzzo. Una donna di 86 anni è morta a seguito di uno schianto avvenuto con la sua vettura lungo la statale 652 "Fondo valle Sangro" nel territorio di Castel di Sangro. All'altezza del chilometro 14,800 per circostanze da chiarire, ha.

