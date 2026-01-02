Perde il controllo dell’auto e si ribalta | ferito un giovane a Benevento

Un giovane è rimasto ferito a Benevento dopo aver perso il controllo dell’auto e essersi ribaltato. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio in via Avellola, mentre il conducente di una Peugeot 207 stava percorrendo la strada in direzione di Benevento. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista avrebbe evitato un animale sulla carreggiata, causando l’impatto con il guardrail e il successivo ribaltamento. Il conducente è stato trasportato in ospedale per le

Tempo di lettura: < 1 minuto Ferito e trasportato in Ospedale il conducente di una Peugeot 207 che questo pomeriggio, mentre percorreva via Avellola, in direzione Benevento, ha impattato prima con il guardarail per poi ribaltarsi, sembra per evitare un animale sulla carreggiata. Sul posto i Vigili Urbani, i Vigili del Fuoco e personale del 118. Sarebbe stato un passante ad allertare i soccorsi e aiutare il malcapitato nei primi minuti. Il giovane è stato poi affidato alle cure dei sanitari e trasportato in Ospedale.

