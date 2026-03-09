Belgiorno annuncia | puntate verità sui social

Claudio Belgiorno, ex esponente di Fratelli d’Italia, annuncia che condividerà la sua verità sui social nelle prossime settimane. Ha dichiarato che racconterà dettagli relativi a un periodo di diciotto mesi. La sua comunicazione si concentra sull’intenzione di rendere pubblici fatti e testimonianze legate a questa fase. La sua decisione ha suscitato attenzione nel mondo politico e sui social.

Claudio Belgiorno, ex esponente di Fratelli d’Italia, lancia la sua verità sui social: "Diciotto mesi. Tanto è durata l’etichetta che qualcuno ha provato a cucirmi addosso. Un anno e mezzo passato a guardare negli occhi le persone sapendo che la mia onestà era stata calpestata per un reato mai commesso. Poi, il punto finale messo da un giudice: ’ Archiviazione per infondatezza della notizia di reato ’. Oggi mi riprendo lo spazio che mi spetta. Ho deciso di raccontare questa storia perché la verità merita di essere ascoltata tanto quanto le accuse" ha annunciato. E il leghista Claudiu Stanasel ha subito commentato: "La mia solidarietà per tutta questa vicenda relativa all’indagine sui rimborsi dal Comune". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prato, archiviata l’inchiesta su Belgiorno (Fratelli d’Italia) sui presunti rimborsi illecitiÈ stato “tutto un equivoco”, riconosciuto infine anche dalla Procura della Repubblica e dal Giudice per le indagini preliminari.

