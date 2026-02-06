Fabrizio Corona torna sui social e annuncia | Trattative non ne facciamo

Fabrizio Corona torna sui social e dice chiaramente che non ci sono trattative in corso. Dopo il clamore e la denuncia di Mediaset, Corona ha creato un secondo profilo online, rilanciando la sua posizione e lasciando intendere che non ci sono negoziati in atto. La sua scelta di riaprire i social alimenta ancora di più le discussioni sulla sua presenza pubblica.

In queste settimane c’è un grande clamore attorno alla storia che riguarda Fabrizio Corona- Alfonso Signorini e Mediaset. Due guerre separate, soprattutto da quando il conduttore ha deciso di autosospendersi. Ma Corona se si è fermato di fare esternazioni a Falsissimo contro il giornalista, ha proseguito facendole contro l’azienda e alcuni suoi conduttori di punta. Così Mediaset ieri sera ha deciso di annunciare che chiederà un risarcimento di 160 milioni di euro a Fabrizio Corona che nel frattempo è rimasto senza uno dei suoi business principali: i social. Infatti Meta ha deciso che lui non rispetta le policy e per questo gli sono stati oscurati i profili di Instagram e Facebook. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Fabrizio Corona torna a postare su Instagram, sfidando le ordinanze che gli avevano cancellato il profilo.

Fabrizio Corona si prepara a una battaglia legale.

