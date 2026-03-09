Belgio un ordigno esplode davanti ad una sinagoga a Liegi

Questa mattina alle 4, un ordigno è esploso davanti a una sinagoga a Liegi. L’esplosione ha provocato la rottura di alcuni vetri, ma non si registrano feriti o coinvolgimenti di persone. La polizia ha intervenuto sul posto per gli accertamenti e per mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

L'esplosione, avvenuta intorno alle 4 di questa mattina, ha frantumato i vetri della sinagoga ma non ha coinvolto persone. Si pensa ad un atto antisemita condannato dal sindaco della città Una violenta esplosione questa mattina ha coinvolto una sinagoga a Liegi, in Belgio. La notizia si apprende dalla polizia locale, che riferisce al momento di un bilancio danni danni fortunatamente solo materiali. Gli agenti che indagano fanno sapere che sono in corso accertamenti in quanto le cause non sono ancora ben chiare. Un impatto violentissimo che ha portato all'esplosione dei vetri della sinagoga, zona che è stata successivamente delimitata per permettere di condurre tutti i rilievi necessari ai fini delle indagini.