Bearman spiega perché i tanti sorpassi nel GP Australia esaltati dalla F1 sono in realtà farlocchi
Oliver Bearman critica la gestione dell'energia e del boost nella Formula 1 2026, sostenendo che i 120 sorpassi nel GP d'Australia, spesso esaltati dalla categoria, siano in realtà artificiali. Secondo il pilota, queste manovre risultano influenzate da tecnologie che modificano la percezione delle azioni in gara, creando un’immagine di spettacolo più intensa rispetto alla realtà.
