LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | Piastri a muro nel giro di formazione!

Durante le qualifiche del GP Australia 2026 di Formula 1, Piastri ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro il muro nel giro di formazione. La pista è ora invasa da numerosi detriti, e non è ancora chiaro quale sarà la decisione degli ufficiali riguardo alla ripresa delle sessioni. La situazione rimane in evoluzione e gli interventi sono in corso.

04.25 Ci sono tantissimi detriti in pista, da capire ora cosa succederà. I piloti vengono avvisati di alzare il piede in questa procedura. 04.23 Incredibile colpo di scena. Oscar Piastri va a muro nel giro di formazione in curva-4, dopo che è stata aperta la pit-lane. Clamoroso! L'australiano della McLaren è fuori prima della partenza. 04:22 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d'apertura del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino dell'Albert Park di Melbourne (Australia), prenderà il via la tappa iniziale di un campionato tra mille interrogativi.