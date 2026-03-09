BEADJ a Casa Sanremo con un omaggio al Teatro Massimo | classica ed elettronica in consolle

A Casa Sanremo, BEADJ ha presentato un evento speciale combinando musica classica ed elettronica in consolle, con un omaggio al Teatro Massimo di Palermo. L'artista ha scelto di celebrare uno dei simboli più rappresentativi della cultura siciliana durante la settimana dedicata alla musica italiana. La performance ha unito suoni tradizionali e moderni, creando un momento unico nel contesto della manifestazione.

La giovane artista, 21 anni di Raffadali, si è esibita nello spazio culturale che accompagna il Festival portando un progetto musicale che unisce tradizione e sonorità contemporanee Un omaggio a uno dei simboli della cultura siciliana, il Teatro Massimo di Palermo, nel cuore della settimana più importante della musica italiana. Beatrice Barbaro, in arte BEADJ, si è esibita a Casa Sanremo portando sul palco un progetto musicale che unisce musica classica ed elettronica. Ventuno anni, originaria di Raffadali, Beatrice Barbaro è una giovane artista siciliana che negli ultimi anni sta costruendo un percorso personale nel panorama della musica elettronica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati “Odissea”: la nuova traiettoria sonora di Beadj tra classica ed elettronica“Odissea” è il nuovo singolo di Beatrice Barbaro, in arte BEADJ, giovane artista siciliana, originaria di Raffadali, che continua a costruire un... Beatrice Barbaro (Beadj) porta il Teatro Massimo a Casa SanremoBeatrice Barbaro, in arte Beadj, ha 21 anni, giovane artista siciliana, originaria di Raffadali, in provincia di Agrigento. Tutto quello che riguarda Casa Sanremo Discussioni sull' argomento Sorrisi The Beach Club, venite a trovarci a Sanremo; Casa Sanremo 2026, Terre d’Irpinia si conferma modello di promozione territoriale; Noi ci saNremo: La Voce di Maruggio a Casa Sanremo 2026; Sal Da Vinci vince il Casa Sanremo – Soundies Award per Per sempre sì. Dimmi di te: a Casa Sanremo, ogni incontro ha lasciato un segno. . Condividiamo una riflessione di -collabora con testate giornalistiche e programmi tv, è il creatore e unico autore delle pagine social “Le frasi di Osho” . U - facebook.com facebook A Sanremo Anas ha raccontato infrastrutture e sicurezza: Casa Sanremo – Cultura della Mobilità Sanremo Exclusive Grand Prix Sanremo Premio Eco Move consegnato all’atleta paralimpico Alessandro Ossola x.com