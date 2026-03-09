Beatrice Barbaro Beadj porta il Teatro Massimo a Casa Sanremo

Beatrice Barbaro, conosciuta come Beadj, è una giovane artista siciliana di 21 anni proveniente da Raffadali, in provincia di Agrigento. Ha portato il suo talento al Teatro Massimo durante l’evento di Casa Sanremo. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione su di lei come nuova voce emergente nel panorama musicale italiano.

Beatrice Barbaro, in arte Beadj, ha 21 anni, giovane artista siciliana, originaria di Raffadali, in provincia di Agrigento. Diplomata al Liceo Musicale e attualmente prosegue i suoi studi in Conservatorio. In occasione del prestigioso Festival di Sanremo, l'artista siciliana è tornata a esibirsi a Casa Sanremo, confermando per il secondo anno consecutivo la sua presenza all'interno di uno degli spazi culturali più importanti che accompagnano la manifestazione musicale più seguita d'Italia. Per questa nuova performance, Beadj ha scelto di rendere omaggio a uno dei luoghi simbolo della cultura siciliana: il Teatro Massimo di Palermo, portando sul palco un'esibizione capace di unire tradizione e innovazione.