Odissea | la nuova traiettoria sonora di Beadj tra classica ed elettronica

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beadj, giovane artista siciliana, presenta il suo nuovo singolo “Odissea”, un viaggio sonoro tra musica classica ed elettronica. Con questa traccia, Beatrice Barbaro approfondisce il suo percorso artistico, mescolando generi e creando un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

Odissea” è il nuovo singolo di Beatrice Barbaro, in arte Beadj, giovane artista siciliana, originaria di Raffadali, che continua a costruire un percorso musicale basato sull’incontro tra mondi sonori differenti. Il brano, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, si presenta come. Agrigentonotizie.it

