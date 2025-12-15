Odissea | la nuova traiettoria sonora di Beadj tra classica ed elettronica
Beadj, giovane artista siciliana, presenta il suo nuovo singolo “Odissea”, un viaggio sonoro tra musica classica ed elettronica. Con questa traccia, Beatrice Barbaro approfondisce il suo percorso artistico, mescolando generi e creando un’esperienza musicale unica e coinvolgente.
“Odissea” è il nuovo singolo di Beatrice Barbaro, in arte Beadj, giovane artista siciliana, originaria di Raffadali, che continua a costruire un percorso musicale basato sull’incontro tra mondi sonori differenti. Il brano, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, si presenta come. Agrigentonotizie.it
The Odyssey (2026) - Teaser Trailer (4K)
Barbara Tabita nella nuova serie tv di Ficarra e Picone. "Spostarsi in Sicilia è un'odissea, la politica ci lascia indietro" - facebook.com facebook