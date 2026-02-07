Milan Leao e Pulisic frenati dalla sfortuna | la coppia d’oro bloccata dagli stop

Leao e Pulisic speravano di portare nuova energia in attacco, ma finora sono stati frenati dalla sfortuna. Entrambi hanno avuto problemi fisici che li hanno costretti a fermarsi più volte, impedendo loro di trovare continuità. Il Milan aspetta ancora di vederli al massimo, sperando che possano recuperare presto e tornare a dare il loro contributo.

Durante l'estate, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri aveva individuato in Rafael Leao e Christian Pulisic la coppia offensiva di riferimento dei rossoneri. Le amichevoli, infatti, avevano avuto riscontri positivi, con l'americano usato da sottopunta (pronto a creare) e il portoghese pronto a colpire in campo aperto. In campionato, però, i segnali son stati differenti, non per l'intesa tra i due giocatori (un po' da rivedere) ma per la continuità, che è venuta un po' a mancare. Come riferito dal Corriere dello Sport, il primo a farsi male è stato proprio Rafael Leao: il portoghese si è infortunato durante la sfida contro il Bari in Coppa Italia ad agosto.

In occasione di Milan-Genoa, Massimiliano Allegri potrebbe schierare nuovamente la coppia offensiva formata da Leao e Pulisic, considerando le ultime scelte tattiche.

