Champions l' Atalanta sfiderà il Bayern Monaco

L'Atalanta giocherà contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League, secondo quanto deciso dal sorteggio svolto a Nyon. La partita si svolgerà in una delle prossime settimane, con le due squadre pronte a sfidarsi sul campo. La sfida rappresenta un passo importante per entrambe, che si preparano a confrontarsi in questa fase della competizione.

Avversario top per la Dea agli ottavi di finale. L'andata il 10-11 marzo, il ritorno una settimana dopo L'Atalanta affronterà il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio svoltosi a Nyon. Le partite si svolgeranno il 10-11 marzo (gara d'andata) e 17-18 marzo (match di ritorno). "Noi dobbiamo fare la gara della vita, una gara difficilissima, però giochiamo con l'entusiasmo dell'Atalanta", commenta a Sky Sport Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta. "Gli ottavi di Champions League sono un traguardo veramente unico, lo affronteremo con la spinta dei nostri tifosi sia in casa che in trasferta perché abbiamo bisogno di loro, poi vedremo quello che succederà". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

