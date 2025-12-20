Chi è Laura Burdese, la nuova CEO di Bulgari Dal 1° luglio 2026, Laura Burdese prenderà il ruolo di amministratrice delegata, succedendo a Jean-Christophe Babin. La sua nomina segue l’esperienza maturata come vice-CEO di Bulgari, incarico assunto nel luglio dello scorso anno. La sua leadership rappresenta un passo importante per il brand, che continua a investire in competenza e visione strategica.

Dal 1° luglio 2026 Laura Burdese succederà a Jean-Christophe Babin. Burdese era stata nominata vice-CEO di Bulgari a luglio dello scorso anno. Babin, di contro, manterrà le cariche di presidente del consiglio di amministrazione di Bulgari, Amministratore Delegato della business unit Bulgari Hotel e presidente della Fondazione Bulgari, riportando a Stéphane Bianchi, Group Managing Director di LVMH e CEO della divisione Orologi e Gioielli di LVMH. Laura Burdese è la nuova CEO di Bulgari. La nuova CEO lavora nel Gruppo LVMH da quasi 10 anni. Dopo aver guidato la trasformazione e l’evoluzione del marchio negli ultimi anni, infatti, nel luglio 2024 è stata promossa a Vice CEO della maison. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

