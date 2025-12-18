Bulgari Laura Burdese sarà la nuova ceo | chi è

Bulgari annuncia la nomina di Laura Burdese come nuova CEO, a partire dal primo luglio 2026. La decisione, comunicata da Stéphane Bianchi, managing director del Gruppo LVMH, sottolinea l’importanza di un cambio di leadership per il futuro del prestigioso marchio. Un passo strategico che segna un nuovo capitolo per la maison, rafforzando la sua presenza nel mondo del lusso e della gioielleria.

(Adnkronos) – Laura Burdese è stata nominata nuova ceo di Bulgari, a partire dal primo luglio 2026. Lo annuncia Stéphane Bianchi, managing director del Gruppo Lvmh e ceo di Lvmh orologeria e gioielleria. Burdese lavora nel Gruppo Lvmh da quasi 10 anni, dove ha iniziato come ceo di Acqua di Parma, prima di entrare in .

