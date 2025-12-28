Inter corsara a Bergamo battuta di misura l' Atalanta

L'Inter di Bergamo conquista una vittoria 1-0 contro l'Atalanta, grazie a un gol di Lautaro Martinez nel secondo tempo. Con questo risultato, i nerazzurri consolidano la posizione in testa alla classifica, mantenendo un vantaggio di un punto sul Milan e due sul Napoli. La partita ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le squadre, contribuendo a un incontro equilibrato e combattuto sul campo.

AGI - L'Inter vince 1-0 contro l'Atalanta grazie alla rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo e si riprende la testa della classifica, a +1 sul Milan e +2 sul Napoli. Quinta sconfitta per l'Atalanta che rimane in decima posizione: i bergamaschi nel prossimo turno affronteranno la Roma mentre i nerazzurri di Chivu se la vedranno col Bologna. Palladino ha confermato il solito 3-4-2-1 con Pasalic nel ruolo di vice Lookman, assente per via della convocazione in Coppa d'Africa: in attacco spazio al solito Scamacca, supportato dal croato e da De Ketelaere. L'Inter ha risposto col 3-5-2 e la coppia Thuram-Lautaro a creare problemi a un'Atalanta più attendista rispetto alle ultime uscite. Intorno alla mezzora di gioco l'Atalanta si affaccia con maggior continuità dalle parti di Sommer e al 32' Zappacosta recupera un pallone in area interista e galoppa fino ai 20 metri dalla porta ...

All'Inter basta un gol di Lautaro per battere 1-0 l'Atalanta a Bergamo - L'Inter non sbaglia e vince a Bergamo contro l'Atalanta una sfida importantissima in chiave Scudetto, rispondendo così alle concorrenti tutte vincenti in questo weekend di Serie ... firenzeviola.it

L'Inter batte l'Atalanta e chiude l'anno in testa alla classifica: decisivo Lautaro Martinez - 0 e rispondono ai successi di Milan e Napoli. corrieredellosport.it

