Basta vite precarie protesta anche a Palazzo Pitti I Sudd Cobas | Subito il tavolo dell' unità di crisi FOTO

Oggi i lavoratori precari dei musei fiorentini si sono radunati di fronte agli Uffizi per manifestare contro le condizioni di instabilità lavorativa. La protesta si è svolta nel contesto dello sciopero globale, con i partecipanti che hanno chiesto l’istituzione di un tavolo dell’unità di crisi. I rappresentanti dei Sudd Cobas hanno ribadito l’esigenza di intervenire immediatamente per affrontare la situazione.

Corteo congiunto di sindacati di base e studenti per l'8 marzo, i sindacalisti denunciano: "Lavoratori lasciati a casa dopo anni di lavoro precario" "Basta vite precarie". Dopo la protesta di fronte agli Uffizi, nelle settimane score, sono tornati a protestare questa mattina i lavoratori precari dei musei fiorentini (in realtà ex precari, perché al momento lasciati a casa e quindi senza lavoro) aderendo al corteo per lo sciopero globale transfemminista degli studenti partito da piazza Santissima Annunziata e terminato in piazza Pitti. "Siamo davanti a Palazzo Pitti e ai Giardini di Boboli per chiedere un posto di lavoro, con contratti stabili e a tempo indeterminato.