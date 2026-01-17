I Sudd Cobas a Pitti Uomo | Filiere serve rivoluzione
I Sudd Cobas hanno scelto Pitti Uomo per portare alla ribalta le loro istanze, evidenziando la necessità di una rivoluzione nelle filiere della moda. La loro presenza davanti alla Fortezza da Basso di Firenze, sede del salone, rappresenta un gesto di protesta volto a richiamare l’attenzione su questioni ancora irrisolte nel settore. Un intervento che, pur sobrio, punta a stimolare un confronto più approfondito sulle condizioni di lavoro e le filiere della moda.
Sono arrivati nella vetrina internazionale della moda. Il presidio di protesta dei Sudd Cobas ha piantato la bandierina davanti alla Fortezza da Basso di Firenze, dove ieri si è chiuso il salone Pitti Immagine Uomo. L’obiettivo? "Ricordare che il Made in Italy è fatto da persone che lavorano con le loro mani e che molto spesso lo fanno senza diritti". Lo ha affermato Luca Toscano, coordinatore del sindacato Sudd Cobas, ieri al presidio dei lavoratori dell’azienda Alba di Montemurlo, in sciopero da oltre quattro mesi per denunciare una situazione di sfruttamento. Da agosto i 18 lavoratori sono senza stipendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
