Basket Torna al successo il Galli

La Polisportiva Galli torna a vincere nel campionato di basket grazie a un primo tempo convincente. La squadra di coach Franchini ha superato la Viterbo, che ha lottato fino alla fine senza arrendersi. La partita si è conclusa con il successo della Galli, che ha conquistato i tre punti davanti al proprio pubblico.

Arezzo, 09 marzo 2026 – Torna a vincere Polisportiva Galli. Grazie a un ottimo primo tempo, la squadra di coach Franchini supera una mai doma Viterbo. Nella ripresa meglio le laziali, che pur con defezioni importanti, son sempre rimaste in partita arrivando nel finale fino a un clamoroso meno sei a tabellone. Alla fine però i canestri di Lazzaro hanno cancellato ogni paura, dando due punti di vitale importanza in chiave classifica. Prossimo appuntamento ancora al PalaGalli, dove arriverà la Virtus Cagliari delle ex Nativi ed El Habbab. San Giovanni Valdarno: Merisio, Bernardi, De Cassan, Favre, Ngamene Viterbo: Valtcheva, A. Puggioni, Gionchilie, Bardarè, Imuentinyan.