La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno si prepara a affrontare una trasferta importante contro Milano Basket Stars. Domenica 1 marzo, la squadra cerca di riaccendere le possibilità di successo in questa fase della stagione. La partita rappresenta un’occasione per tentare di conquistare punti fondamentali in vista di eventuali turni successivi, e si svolgerà sul parquet milanese.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – Tornare alla vittoria: è questo l’imperativo per la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che domenica 1 marzo sarà impegnata sul parquet di Milano Basket Stars nella seconda – e probabilmente, play-off permettendo, ultima – trasferta stagionale in terra meneghina. Le lombarde occupano attualmente il nono posto in classifica con 12 punti, frutto di sei vittorie e 13 sconfitte. Tra queste anche la gara di andata, quando al PalaGalli le valdarnesi si imposero 79-76 al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo possesso. Attenzione però al fattore campo: Milano Basket Stars arriva da tre successi consecutivi davanti al proprio pubblico, avendo superato Giussano, Viterbo e Salerno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket. Galli a Milano per tornare al successo

Basket serie A2 donne: la vittoria in Sardegna ha esaltato il gruppo. La Galli adesso punta al vertice. Sabato duro esame con MilanoSAN GIOVANNI Dopo la bella e convincente vittoria in Sardegna contro il Selargius, che ha così addolcito il momento a fronte della mancata conquista...

Basket, in Eurolega Milano deve tornare a correre, Bologna cerca confermePrende il via tra domani e mercoledì il girone di ritorno dell’Eurolega di basket e per l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna serve una seconda parte...

Temi più discussi: La Normatempo Italia torna alla vittoria, coach Corrado: Era importante invertire la tendenza; Nazionale Open 3x3 Femminile, le convocate per il raduno di Roma (9-11 marzo); Le designazioni arbitrali della ventesima giornata di Serie A2; Olimpiadi: Jole Galli punta a una medaglia sulle nevi di casa.

Diretta Milano Tortona/ Finale Coppa Italia 2026 streaming video tv: per il titolo (basket, oggi 22 febbraio)Diretta Milano Tortona finale Coppa Italia 2026 streaming video tv: Olimpia e Bertram giocano per il titolo alla Final Eight di Torino. ilsussidiario.net

Basket: Eurolega; EA7 Milano-Asvel Villeurbanne 80-72L'epidemia di influenza nello spogliatoio di Milano ferma Ettore Messina ma non rallenta la corsa l'EA7 che schianta l'Asvel Villeurbanne (80-72) e centra la terza vittoria consecutiva in Eurolega ... ansa.it

Trasferta impegnativa nel Valdarno per i rossoblu Un San Valentino in trasferta per gli amanti dei colori rossoblu sull’ostico campo di Galli GALLI BASKET SAN GIOVANNI VALDARNO vs Pala Galli - San Giovanni Valdarno - facebook.com facebook