Castelfranco Frogs 68 SkyWalkers 66 CASTELFRANCO FROGS: Castellacci, Casini 8, J. Foschi 3, Vallini 9, Masotti 8, Pieracci ne, Redini ne, Bacchi 7, Giungato 19, Giusti 9, Speranza 5, M. Foschi ne. All.: Innocenti. SKYWALKERS: Crippa, Cattani 21, Lombardi 9, Brugioni 5, Catelli 6, Candigliota 1, Sodini 2, Petri 8, Rinaldi 8, Losco, Simonetti, Manfredini 6. All.: Nalin. Arbitri: Raffa di Pisa e Galeotti di Vicchio. Note: parziali 10-22, 22-42, 46-54. CASTELFRANCO DI SOTTO - Lo Skywalkers, dopo aver dominato il match contro Castelfranco Frogs, nel finale si fa recuperare e superare dagli avversari. I ragazzi di Nalin partono subito bene e, nel primo quarto, con Cattani, prendono subito il largo e chiudono sul 10-22. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers si fa beffare da Frogs

Articoli correlati

Basket - Serie "DR1" maschile. Skywalkers, derby a CarraraAnticipo della terza gara del girone di ritorno di regular season e lo Skywalkers scende sul parquet del Carrara Legends, questa sera, alle 21, per...

Basket - Serie "DR1» maschile: l’anticipo. Skywalkers più Legends degli altriCarrara Legends 52Skywalkers 71 CARRARA LEGENDS: Viola 18, Orsini 5, Donati 10, Benfatto 3, Bruzzi, Borghini 4, Viaggi ne, Bordigoni, Nannetti ne,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Basket Serie DR1 maschile Skywalkers si...

Temi più discussi: BASKET - DR1 MASCHILE. Libertas-Audace oggi alle 18.30. Piochi: Al riscatto; Basket - serie dr1 maschile Terza sconfitta consecutiva per la Libertas Pescia è più Audace al Palatagliate; Basketball - Men's dr1 Series. Third consecutive defeat for Libertas. Pescia is more... Audace at the Palatagliate; Basket derby salvezza a Pisa tra il lanciato CUS e Carrara Legends in DR1.

Basket - Serie DR1» maschile: oggi alle 18.30. Libertas con Calcinaia. Piochi: Guai distrarsi»Match casalingo per la Libertas che, questo pomeriggio, alle 18.30, affronta, al Palatagliate, Calcinaia. I ragazzi di Piochi, forti ... lanazione.it

Basket - Serie DR1» maschile. Derby alla LibertasLIBERTAS LUCCA: L. Simonelli 1, Rattazzi, Morello 8, Giusti ne, Donati, Russo 19, Fracassini 20, F. L. Simonelli 10, Morello 3, Guidi 4, Del Chiaro ne, Rivi ne. All ... lanazione.it

Udine indietro fin dalle prime battute non riesce a recuperare. Per le regionali del basket un fine settimana da dimenticare, dopo le sconfitte di Trieste e Cividale. - facebook.com facebook

#Napoli Basket: Kristupas #Zemaitis rischia di fermarsi anzitempo dopo il debutto contro la Virtus Bologna. Ieri ha impattato col piede di Niang e cadendo è stato centrato dal ginocchio di Alston sulla mandibola: domani visite mediche per determinare eventual x.com