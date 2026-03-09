Basket - Serie DR1 maschile Skywalkers si fa beffare da Frogs

Castelfranco Frogs 68 SkyWalkers 66 CASTELFRANCO FROGS: Castellacci, Casini 8, J. Foschi 3, Vallini 9, Masotti 8, Pieracci ne, Redini ne, Bacchi 7, Giungato 19, Giusti 9, Speranza 5, M. Foschi ne. All.: Innocenti. SKYWALKERS: Crippa, Cattani 21, Lombardi 9, Brugioni 5, Catelli 6, Candigliota 1, Sodini 2, Petri 8, Rinaldi 8, Losco, Simonetti, Manfredini 6. All.: Nalin. Arbitri: Raffa di Pisa e Galeotti di Vicchio. Note: parziali 10-22, 22-42, 46-54. CASTELFRANCO DI SOTTO - Lo Skywalkers, dopo aver dominato il match contro Castelfranco Frogs, nel finale si fa recuperare e superare dagli avversari. I ragazzi di Nalin partono subito bene e, nel primo quarto, con Cattani, prendono subito il largo e chiudono sul 10-22. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

