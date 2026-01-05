Basket serie B Interregionale Stosa Virtus vince e convince Consolidata la quarta posizione

La Stosa Virtus ha ottenuto una vittoria importante nella partita di serie B interregionale, consolidando la quarta posizione in classifica. La squadra si è distinta per la prestazione collettiva, con i punti principali di Calvellini e Gianoli. La partita si è conclusa con il risultato di Siena 91, Casale 76, confermando il buon andamento della squadra nelle ultime gare e rafforzando le proprie ambizioni di classifica.

SIENA 91 CASALE 76 STOSA: Ense 3, Braccagni 13, Redaelli 7, Costantini 10, Calvellini 22, Morciano 11, Gianoli 16, Bartelloni, Guerra 2, Cini 5, Crocetta 2, Vegni ne. All. Evangelisti. CASALE: De Ros 17, Bertaina ne, Sirchia 18, Alberione 4, Galdiolo 9, Comin 2, Avonto ne, Francione ne, Zangheri 12, Ravioli, Raiteri 6, Azzano 8. All. Degiovanni. Parziali: 27-17; 43-42; 67-50. SIENA – Un’ottima Stosa festeggia la prima gara dell’anno con un successo. I rossoblù, senza Guerra uscito nel primo quarto per un colpo al piede, battono Casale, consolidando il quarto posto. In avvio la Virtus prova a correre tenendo ritmi alti con Calvellini (foto), Costantini e Gianoli: primo mini allungo del match (10-5 a 5’ dalla prima sirena). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. Stosa Virtus vince e convince. Consolidata la quarta posizione Leggi anche: Basket serie B Interregionale. La Stosa Virtus detta legge. Grantorino senza storia Leggi anche: Basket Serie B Interregionale. La Stosa Virtus e il Costone riprendono gli allenamenti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie B Interregionale, il Gulliver inizia l’anno con una sconfitta: al Camagna passa Gallarate; Basket B Interregionale, sfide delicate per Iseo e Gardone; Basket Serie B Interregionale – L’Amica Chips paga ma protesta; Serie B Interregionale, la Dinamica prepara la sfida contro Reggio Emilia. Serie B - SuperConveniente, la ripresa è col botto: derby a Messina per l’Epifania - La SuperConveniente Virtus Ragusa torna in campo martedì 6 gennaio, alle 18, per la penultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie B Interregionale, girone F. pianetabasket.com

