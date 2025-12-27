basket serie b interregionale la stosa virtus e il costone riprendono gli allenamenti

Riprende oggi la preparazione della Stosa Virtus e domaniquella del Vismederi Costone dopo le mini-vacanze di Natale di cui hannousufruito. Le squadre si ritrovano agli ordini dei coach Marco Evangelisti eMichele Belletti (insieme ai rispettivi staff) per iniziare a lavorarenuovamente insieme in vista della ripresa del campionato. La data cerchiata inrosso, per entrambe, è quella di domenica 4 gennaio quando la Stosa saràimpegnata al PalaCorsoni con Casale Monferrato e, invece, il Vismederi sarà discena al PalaSprint di La Spezia. Si preannuncia quindi un rientro decisamenteimportante per Nasello e comapagni, considerando che, dopo la trasferta ligure,il Costone ospiterà la Mens Sana al PalaOrlandi nel derby che chiuderà ilgirone di andata in una partita che, ad oggi, varrebbe il primato in solitariaal giro di boa della regular season. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

