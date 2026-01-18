Basket Serie B Interregionale La Mens Sana non vuole fermarsi Missione a La Spezia Vecchi | Giochiamo come se avessimo perso il derby

La Mens Sana Basket Serie B Interregionale si prepara alla trasferta di La Spezia, dopo il recente successo nel derby. La squadra affronta questa sfida con determinazione, consapevole della difficoltà dell’impegno. Coach Federico Vecchi sottolinea l’importanza di mantenere concentrazione e impegno, come se fosse una partita decisiva, per proseguire nel percorso di crescita e risultati. La gara è in programma oggi alle 18.

La Mens Sana torna in campo oggi, otto giorni dopo il successo nel derby, alle 18 a La Spezia. Una gara sulla carta molto difficile come sottolinea coach Federico Vecchi (nella foto) alla vigilia. "Giochiamo in trasferta contro una squadra forte, che ha talento e il miglior realizzatore del girone (ovvero Kmetic, ndr) che è un riferimento offensivo molto chiaro, un grande attaccante che dovremo essere bravi a limitare". Dal punto di vista mentale, però, la squadra sta bene. "L'aspetto importante per noi è guardare sempre avanti, partita per partita. Bisogna davvero mettere in archivio una bella vittoria sul Costone e resettare subito.

