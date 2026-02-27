Basket Serie C femminile La Virtus conquista due punti pesanti Baloncesto ko Grande prestazione delle ragazze di Bicchi e Falchi

Nella partita di basket femminile di Serie C, la Virtus Siena ottiene una vittoria importante contro Baloncesto Firenze con il punteggio di 59-52. Le ragazze di Bicchi e Falchi hanno dimostrato determinazione e compattezza sul campo, portando a casa due punti fondamentali in un match molto combattuto. La sfida si è conclusa con una prestazione efficace da parte delle giocatrici della Virtus.

Le ragazze della Serie C della Virtus Siena (nella foto) si prendono due punti molto importanti contro Baloncesto Firenze, al termine di una partita combattutissima che vede le rossoblù conquistare la vittoria per 59-52. Partenza con il freno a mano tirato per le Ladies che subiscono un parziale di 2-9 a metà quarto. Wiegand e Parodi aprono il controparziale rossoblu, con Dragoni che dalla lunetta porta la Virtus a -1 (10-11 a 3'). Dragoni e Malquori realizzano per il sorpasso in chiusura della prima frazione che si chiude 18-15. Secondo quarto punto a punto, con le due squadre che a metà del secondo periodo sono separate solo da una lunghezza (23-22).