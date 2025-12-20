Basket l’Olimpia Milano soffre fino alla fine ma batte Cantù nell’anticipo di Serie A
Nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2025-2026, Olimpia Milano ha affrontato una partita difficile contro Cantù. La squadra ha dovuto impegnarsi fino all’ultimo minuto per ottenere la vittoria, dimostrando determinazione e resistenza. La partita si è conclusa con un risultato stretto, evidenziando le sfide di questa fase del campionato. Olimpia Milano soffre fino alla fine ma riesce a battere Cantù nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A.
L’ Olimpia Milano soffre fino alla fine ma riesce a battere Cantù nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2025-2026. I meneghini non sbagliano e dopo il successo contro la Virtus Bologna, ottengono un’altra vittoria fondamentale per iniziare la risalita in classifica. Punteggio finale di 89-94 e terzo successo di fila in campionato per l’Olimpia, grazie anche ad un Josh Nebo da 22 punti decisivo in tutte e due le metà campo (12 rimbalzi). Inizio forte di Milano che parte con i canestri di Ellis e la tripla di LeDay (0-7). Bortolani mette a referto i primi punti di Cantù ma è ancora LeDay, assistito da Nebo, a dare il +9 agli ospiti. 🔗 Leggi su Oasport.it
