Basket Serie A | Milano soffre ma batte in volata Udine Tortona sbanca anche Cantù

Nella quattordicesima giornata della Serie A 2025-2026, Milano ha ottenuto una vittoria di misura contro Udine, mentre Tortona ha conquistato un successo in trasferta a Cantù. La giornata ha visto sfide equilibrate e momenti di tensione, confermando l’evoluzione e la competitività del campionato italiano di basket. Di seguito, un riepilogo dei principali risultati delle partite disputate nella serata.

Si è da poco concluso il programma della domenica della Serie a di basket 2025-2026. Dopo le tre partite del pomeriggio, nella serata si sono disputati altri due match valevoli per la quattordicesima giornata del massimo campionato italiano. Successo al fotofinish per Milano che batte in casa Udine dopo un match più che complicato mentre Tortona si impone a Cantù in una sfida equilibrata fino alla fine. OLIMPIA MILANO-UDINE 85-84 Milano soffre, resiste e rimonta Udine, aggiudicandosi una vittoria preziosissima in volata. Partono forte gli ospiti con un parziale in apertura di 2-8 prima Shields risponda da tre.

