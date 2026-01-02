Basket giovanile Despar cade con l’under 19 Scivolone per gli esordienti

Nell'ultima giornata della fase di qualificazione del campionato U19 Gold, la Despar under 19 gold, in collaborazione con Bondi Vis 2008, affronta gli Stars Bologna al Pala Aeffe. La sfida rappresenta un'importante occasione per consolidare la posizione in classifica e proseguire il percorso nel torneo, nonostante le difficoltà incontrate finora.

Una rimaneggiata Despar under 19 gold, in collaborazione con la Bondi Vis 2008, scende in campo per l’ultima giornata della fase di qualificazione del campionato U19 Gold: al Pala Aeffe arrivano gli Stars Bologna, in lotta per la qualificazione alla fase interregionale. I granata di coach Folchi giocano con buon piglio e lottano per rimanere incollati alla partita, ma nell’ultimo quarto la squadra ospite è ben determinata a fare proprio l’incontro, che si conclude con il punteggio di 57-86 per i bolognesi. Nell’attesa che si definisca il calendario della seconda fase, la Despar conclude questa prima parte di campionato all’ottavo posto, con 12 punti, frutto di sei vittorie e sette sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

