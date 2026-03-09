Basket è la settimana della Coppa Italia In campo anche la Dole Dell' Agnello | Proviamo a vincerla noi

Inizia la settimana della Coppa Italia Lnp 2026 Old Wild West, con la presentazione ufficiale tenuta nell’Auditorium di Rivierabanca. La competizione si svolgerà al Palasport Flaminio dal 13 al 15 marzo, coinvolgendo diverse squadre tra cui anche la Dole. Dell'Agnello ha dichiarato l’intenzione di provare a vincere il torneo, che assegnerà i trofei di metà stagione.

La Dole Rimini affronterà in semifinale la Valtur Brindisi, l'altro match vedrà contrapposte la Tezenis Verona e la Victoria Libertas Pesaro. Domenica la finale, in palio anche la Coppa Italia di serie B Rimini entra nella settimana della Coppa Italia Lnp 2026 Old Wild West. Nell’Auditorium di Rivierabanca si è svolto oggi, lunedì 9 marzo, il Media Day di presentazione della kermesse che si svolgerà al Palasport Flaminio da venerdì 13 a domenica 15 e che assegnerà i trofei di metà stagione di Serie A2 e Serie B. Presenti, a rappresentare la Dole Rimini, coach Sandro Dell’Agnello e Giovanni Tomassini. “Per noi è un onore esserci - ha dichiarato l’allenatore biancorosso -, perché siamo una società relativamente giovane e ci troviamo qui insieme ad altre realtà storiche della nostra pallacanestro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Basket, la Dole "blinda" Dell'Agnello fino al 2027 e disegna il futuro. Il coach: "Onorato della fiducia"Nella sala stampa del palasport Flaminio è stato inaugurato il 2026 della Dole Basket Rimini che lascia il 2025 al primo posto in classifica, in...

Leggi anche: Basket, per la Dole è una domenica perfetta: agganciata la vetta della classifica e pass per la Coppa Italia

Tomassini carica Rimini verso la Coppa: La missione è vincereRimini entra nella settimana della Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West. Per noi è un onore esserci - ha dichiarato l’allenatore della Dole Sandro ... corriereromagna.it

