Basket la Dole blinda Dell' Agnello fino al 2027 e disegna il futuro Il coach | Onorato della fiducia

La Dole Basket Rimini rinnova il contratto di coach Dell'Agnello fino al 2027, consolidando il progetto sportivo e la stabilità della squadra. La società, nel traguardo del 2026, festeggia un primo posto in classifica e la qualificazione in Coppa Italia, confermando il percorso di crescita e ambizione. Il tecnico esprime soddisfazione per la fiducia ricevuta, puntando a proseguire con successo la stagione.

