Basket DR1 La domenica nera di Valdelsa e Asciano | doppio stop
In testa al campionato di Divisione Regionale 1 durante le imminenti feste natalizie ci sarà soltanto la Simus Monteroni, vittoriosa sabato a Calenzano con il netto punteggio di 49-69. Il Valdelsa Basket fallisce infatti l’aggancio in vetta perdendo a San Giovanni contro la forte Synergy 84-81. Parte molto bene la formazione colligiana che in avvio trova canestri importanti con Bartoli e Lorenzoni che colpiscono a ripetizione consentendo alla squadra di Lanza di portarsi all’intervallo lungo sul +10 (31-41). Al rientro in campo è però un’altra Synergy: la formazione locale inizia a spingere sull’acceleratore arrivando a -1 (47-48) a 5’ dalla terza sirena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket DR1. Il Valdelsa vince il derby. Asciano battuto
Leggi anche: Basket DR1. Poggibonsi batte ValBisenzio, Asciano vince l’Aretina
Basket dr1. Il Jolly è pronto a sbranare Pianoro; Basket DR1. La domenica nera di Valdelsa e Asciano: doppio stop.
Basket DR1. La domenica nera di Valdelsa e Asciano: doppio stop - In testa al campionato di Divisione Regionale 1 durante le imminenti feste natalizie ci sarà soltanto la Simus Monteroni, ... msn.com
Basket serie Dr1. Tiberius più forte degli infortuni - In DR1 ecco una nuova vittoria del Tiberius San Giuliano, che si prepara al match casalingo di domani con la capolista Anzola (ore 21 Sforza) nel migliore dei modi. msn.com
Basket DR1. Rialzati Valdelsa! E’ in arrivo Calenzano - Dopo il turno infrasettimanale al comando della DR1 c’è un terzetto di squadre composto da Valdelsa, Laurenziana e Monteroni. lanazione.it
Pallacanestro Urbania vs Sutor Basket Domenica 21 dicembre 2025 ore 18:00 Palazzetto dello sport, P.zza Pellipario, 4 Forza Sutor - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.