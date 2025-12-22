Basket DR1 La domenica nera di Valdelsa e Asciano | doppio stop

In testa al campionato di Divisione Regionale 1 durante le imminenti feste natalizie ci sarà soltanto la Simus Monteroni, vittoriosa sabato a Calenzano con il netto punteggio di 49-69. Il Valdelsa Basket fallisce infatti l’aggancio in vetta perdendo a San Giovanni contro la forte Synergy 84-81. Parte molto bene la formazione colligiana che in avvio trova canestri importanti con Bartoli e Lorenzoni che colpiscono a ripetizione consentendo alla squadra di Lanza di portarsi all’intervallo lungo sul +10 (31-41). Al rientro in campo è però un’altra Synergy: la formazione locale inizia a spingere sull’acceleratore arrivando a -1 (47-48) a 5’ dalla terza sirena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

