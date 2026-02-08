Questa pomeriggio tutte le squadre senesi scendono in campo per la quarta giornata di ritorno del girone B del campionato di Divisione Regionale Uno. L’Asciano aspetta il Valbisenzio, mentre Monteroni sfida Aretina. Partite che promettono battaglia e colpi di scena.

Oggi pomeriggio scendono in campo tutte le squadre senesi impegnate nella quarta giornata di ritorno del girone B del campionato di Divisione Regionale uno. Ad aprire le danze alle 18 sono Asciano e Poggibonsi. La formazione delle crete è attesa dalla trasferta sul parquet di Valbisenzio. Il team di coach Filippo Papi sta vivendo un ottimo momento di forma e grazie alle ultime vittorie si sta avvicinando alle zone alte della classifica. Quello di oggi è un esame importante per i biancazzurri che sulla carta sono nettamente favoriti contro Valbisenzio, penultima a quota 8, ma devono fare attenzione alla voglia di riscatto della formazione locale che si sta riprendendo dopo un inizio da horror. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket DR1. L'Asciano è atteso dal Valbisenzio. Monteroni-Aretina

Al palazzetto di via Austria a Grosseto, si svolgono oggi le finali della Final-4 di Coppa Toscana di DR1.

