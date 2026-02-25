yannik giombini firma per la benacquista assicurazioni latina basket

La squadra di Latina amplia il proprio reparto esterno con un giovane atleta di grande prospettiva, dotato di talento, versatilità e senso del gioco. L’ingaggio conferma l’impegno della società nel costruire una formazione competitiva per la stagione in corso e per i prossimi anni. Nel contesto attuale, il giocatore ha disputato 25 partite nel Girone A, autore di una media di 21 minuti a match, con 8.3 punti e 5.8 rimbalzi di media. A livello nazionale, si è distinto a settembre conquistando il premio di MVP della Finale di Supercoppa LNP 2025 di Serie B Nazionale, una testimonianza della sua capacità di incidere nelle fasi decisive. Nato il 3 dicembre 2001, Giombini è cresciuto cestisticamente ad Ancona, dove ha mosso i primi passi con la Stamura per poi esordire in Serie C Silver con Il Campetto, contribuendo alla promozione in Serie B nella stagione 201718. Ha proseguito la sua crescita tra C Gold, Under 18 Nazionale e allenamenti con la prima squadra in Serie A2, collezionando 13 presenze nella stagione 202021. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

