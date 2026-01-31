Milan senti Criscitiello | Bartesaghi titolare perchè Estupinan è un fallimento

Michele Criscitiello critica duramente il rendimento di Estupinan e difende il giovane difensore del Milan, Bartesaghi. Durante una trasmissione, il giornalista ha detto che Bartesaghi merita di giocare titolare, mentre Estupinan è un fallimento. Le parole di Criscitiello arrivano in un momento di discussione sulla rosa rossonera e sul ruolo dei giovani in squadra.

Michele Criscitiello, giornalista sportivo e direttore di 'SportItalia', ha voluto parlare un po' del 'fallimento del calcio italiano' usando come esempio il giovane Davide Bartesaghi, diventato titolare nel Milan di Massimiliano Allegri a soli 19 anni di età. Secondo il giornalista, Bartesaghi non è diventato titolare perchè hanno puntato su di lui, bensì perchè Estupinan si è rivelato essere non adatto. Ecco, di seguito, il pensiero di Criscitiello: LEGGI ANCHE: Le prime parole di Maignan dopo il rinnovo col Milan: "Qua mi sento a casa. Voglio più trofei!" Milan, ecco di seguito le parole di Criscitiello: "Bartesaghi è la dimostrazione che in Italia i direttori sportivi e allenatori sono una banda di ignoranti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nel contesto di un Milan in testa alla classifica, le scelte tattiche diventano fondamentali.

