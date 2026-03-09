A partire da lunedì 9 marzo alle 21:30, Rai 1 trasmette la serie televisiva Guerrieri – La regola dell’equilibrio, ambientata a Bari. La produzione vede Alessandro Gassmann nel ruolo dell’avvocato Guido Guerrieri, e la messa in onda si svolge con una programmazione serale. La serie si concentra sulle vicende legali e giudiziarie ambientate nella città pugliese.

La serie televisiva Guerrieri – La regola dell’equilibrio approda su Rai 1 lunedì 9 marzo alle 21:30, con Alessandro Gassmann nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri. Le riprese hanno trasformato Bari e i suoi dintorni in un set a cielo aperto, dove il Tribunale di Bari e il Palazzo Ietri diventano scenari reali per una trama che intreccia giallo e legal drama. Quattro puntate settimanali porteranno lo spettatore attraverso le vie storiche della città vecchia e i borghi autentici della Puglia. Bari come protagonista assoluto delle vicende legali. Il cuore pulsante della narrazione è la città di Bari, scelta non solo come sfondo ma come elemento narrativo fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari protagonista: Gassmann e il tribunale reale

Articoli correlati

Alessandro Gassmann ha raccontato la nuova serie tv "Guerrieri": sarà il protagonista nelle vesti di un avvocato penalista«È una serie che amo tantissimo», ha detto, «e sulla quale ho grandissime aspettative, è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio di grandissimo...

L’olio come motore per il turismo: San Casciano protagonista a BariAnche l’olio motore di attrazione turistica alla pari del vino tanto che si inizia a parlare di oleoturismo grazie anche al paesaggio, quello del...

Contenuti e approfondimenti su Bari protagonista

Temi più discussi: Guerrieri, la serie tv con Gassmann tratta dai romanzi di Carofiglio; Alessandro Gassmann è l’avvocato Guerrieri nella serie tv Rai sui libri di Gianrico Carofiglio; Avvocato e gentiluomo: Alessandro Gassmann è Guerrieri nella serie Rai; Guerrieri - La regola dell’equilibrio, recensione: la (ri)scoperta del dubbio come motore per la verità.

In tv arriva l’avvocato Guerrieri con Gassmann e Bari torna protagonista con le storie di CarofiglioSu Rai 1 la nuova serie che ruota intorno all’avvocato creato dall’ex magistrato. Il precedente con Emilio Solfrizzi, ma anche le storie del maresciallo ... bari.repubblica.it

Dov’è stato girato Guerrieri, i luoghi della serie con Alessandro Gassmann in onda stasera su Rai 1Va in onda questa sera 9 marzo su Rai 1 Guerrieri-La regola dell'equilibrio, la serie con Alessandro Gassmann che celebra la Puglia tra Bari e piccoli ... fanpage.it

GRETARACING INAUGURA IL 2026 AL 1^ TROFEO DI BARI La scuderia sarà protagonista sul nuovo circuito cittadino del lungomare barese, teatro della gara d’apertura del Campionato Italiano Formula Challenge. FASANO (BR) - La Scuderia Gretaracing è - facebook.com facebook