L’olio come motore per il turismo | San Casciano protagonista a Bari

Da lanazione.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

San Casciano si prepara a diventare protagonista di un evento dedicato all’olio, considerato ormai un motore per il turismo. La città toscana, famosa per il paesaggio del Chianti, si inserisce in un progetto che punta a valorizzare l’olio come attrazione, alla pari del vino. Si parla di oleoturismo, una nuova frontiera che unisce cultura, tradizione e paesaggi, attirando visitatori curiosi di scoprire i segreti di questa eccellenza locale.

Anche l’ olio motore di attrazione turistica alla pari del vino tanto che si inizia a parlare di oleoturismo grazie anche al paesaggio, quello del Chianti, visto come patrimonio culturale e identitario. Alla Fiera del Levante di Bari, tra i protagonisti di "Evolio Expo 2026" ha preso parte anche San Casciano rappresentata dal sindaco Roberto Ciappi nel ruolo di coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Toscana. L’intervento si è inserito nel talk pubblico "Le Città dell’Olio della Toscana", occasione di confronto sul valore dei territori olivicoli come motori di sviluppo sostenibile, turismo esperienziale e tutela del paesaggio rurale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217olio come motore per il turismo san casciano protagonista a bari

© Lanazione.it - L’olio come motore per il turismo: San Casciano protagonista a Bari

Approfondimenti su San Casciano olio

“Turismo, infrastruttura strategica e motore di sviluppo: Salerno verso l’internazionalizzazione”: il convegno nella Cappella Palatina in San Pietro a Corte

Il convegno del 27 gennaio presso la Cappella Palatina in San Pietro a Corte a Salerno si focalizza sul ruolo del turismo come elemento chiave per lo sviluppo e l’internazionalizzazione della città.

Prim.Olio: l’olio extravergine d’oliva protagonista nella rassegna a Bagno a Ripoli

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su San Casciano olio

Argomenti discussi: L’olio come motore per il turismo: San Casciano protagonista a Bari; Trinitapoli protagonista ad EVOLIO Expo 2026: l’olio come motore di sviluppo comunitario; La Regione Puglia a Evolio Expo 2026: una strategia integrata tra innovazione e territorio; EVOLIO EXPORT FORUM 2026: LE REGIONI AL CENTRO DELLA NUOVA DIPLOMAZIA DELL’OLIO ITALIANO.

l olio come motoreL’olio come motore per il turismo: San Casciano protagonista a BariIl sindaco Ciappi: Un’occasione che ci ha permesso di raccontare i nostri paesaggi e il lavoro dei produttori ... lanazione.it

l olio come motoreOlio motore: l'importanza di temperatura, viscosità e lubrificazioneTemperatura, viscosità e lubrificazione sono tre facce della stessa medaglia. Capire come l’olio lavora all’interno del motore aiuta a evitare falsi allarmi, ma anche gravi - e costosi - errori di man ... insella.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.