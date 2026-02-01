San Casciano si prepara a diventare protagonista di un evento dedicato all’olio, considerato ormai un motore per il turismo. La città toscana, famosa per il paesaggio del Chianti, si inserisce in un progetto che punta a valorizzare l’olio come attrazione, alla pari del vino. Si parla di oleoturismo, una nuova frontiera che unisce cultura, tradizione e paesaggi, attirando visitatori curiosi di scoprire i segreti di questa eccellenza locale.

Anche l’ olio motore di attrazione turistica alla pari del vino tanto che si inizia a parlare di oleoturismo grazie anche al paesaggio, quello del Chianti, visto come patrimonio culturale e identitario. Alla Fiera del Levante di Bari, tra i protagonisti di "Evolio Expo 2026" ha preso parte anche San Casciano rappresentata dal sindaco Roberto Ciappi nel ruolo di coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Toscana. L’intervento si è inserito nel talk pubblico "Le Città dell’Olio della Toscana", occasione di confronto sul valore dei territori olivicoli come motori di sviluppo sostenibile, turismo esperienziale e tutela del paesaggio rurale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’olio come motore per il turismo: San Casciano protagonista a Bari

Approfondimenti su San Casciano olio

Il convegno del 27 gennaio presso la Cappella Palatina in San Pietro a Corte a Salerno si focalizza sul ruolo del turismo come elemento chiave per lo sviluppo e l’internazionalizzazione della città.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su San Casciano olio

Argomenti discussi: L’olio come motore per il turismo: San Casciano protagonista a Bari; Trinitapoli protagonista ad EVOLIO Expo 2026: l’olio come motore di sviluppo comunitario; La Regione Puglia a Evolio Expo 2026: una strategia integrata tra innovazione e territorio; EVOLIO EXPORT FORUM 2026: LE REGIONI AL CENTRO DELLA NUOVA DIPLOMAZIA DELL’OLIO ITALIANO.

L’olio come motore per il turismo: San Casciano protagonista a BariIl sindaco Ciappi: Un’occasione che ci ha permesso di raccontare i nostri paesaggi e il lavoro dei produttori ... lanazione.it

Olio motore: l'importanza di temperatura, viscosità e lubrificazioneTemperatura, viscosità e lubrificazione sono tre facce della stessa medaglia. Capire come l’olio lavora all’interno del motore aiuta a evitare falsi allarmi, ma anche gravi - e costosi - errori di man ... insella.it

Un percorso nato per dare un’alternativa a giovani che vede unire le forse i Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Rignano sull’Arno, Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Figline Valdarno, Impruneta e Reggello https://bit.ly/corsochianti26 - facebook.com facebook

SAN CASCIANO - Un nuovo DAE sul territorio: i cinghialai di Mercatale lo hanno donato e installato al capanno di Valigondoli. Inaugurato ieri, giovedì 22 gennaio. A breve ripartiranno anche i corsi di Blsd gestiti dalle Misericordie del territorio. x.com