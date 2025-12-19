© Amica.it - Alessandro Gassmann ha raccontato la nuova serie tv "Guerrieri": sarà il protagonista nelle vesti di un avvocato penalista

(askanews) – Alessandro Gassmann, reduce dal successo di Un professore 3, è intervenuto all’ Auditorium Parco della Musica di Roma alla presentazione della nuova stagione Rai Fiction 2026 che lo vedrà protagonista con la serie Guerrieri, dove interpreta un avvocato penalista di successo. «È una serie che amo tantissimo», ha detto, «e sulla quale ho grandissime aspettative, è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio di grandissimo successo. Gianluca Tavarelli ha fatto una serie di altissimo livello con un cast fantastico, in una Bari meravigliosa: è una serie che commuove, fa riflettere, fa arrabbiare, fa ridere, fa tutto quello che secondo me una serie televisiva e anche un film dovrebbe fare, far nascere emozioni in chi la guarda». 🔗 Leggi su Amica.it

Leggi anche: Alessandro Gassmann, dopo Gigi Proietti sarà lui Babbo Natale

Leggi anche: Per Liliana Resinovich non ci sarà una nuova superperizia, l’avvocato: “Il nome dell’assassino è nelle carte”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Alessandro Gassmann: Ero un pessimo studente, la scuola mi faceva molta paura. Ho fatto parte dell'ultima generazione che prendeva bacchettate sulle mani; Un Professore 3, le anticipazioni degli ultimi episodi e il futuro della serie tv; Alessandro Gassmann racconta del legame speciale con Leo, il figlio tra i Big di Sanremo; Un professore 4 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della fiction con Alessandro Gassman.

Alessandro Gassmann: “Ero un pessimo studente, la scuola mi faceva molta paura. Ho fatto parte dell’ultima generazione che prendeva bacchettate sulle mani” - Alessandro Gassmann ha rilasciato un'intervista al podcast di Gianluca Gazzoli in cui ha raccontato la sua esperienza scolastica degli anni Settanta. orizzontescuola.it

Un professore, Alessandro Gassmann: “Claudia Pandolfi è una delle mie amiche più preziose” - Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, la lunga amicizia oltre Un professore In tre stagioni di Un Professore hanno incollato milioni di italiani al ... msn.com