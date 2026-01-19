Valentino Domenico Colotta Presidente Assocomunicatori | Spirito innovatore lascia impronta indelebile nella moda e nella comunicazione

Valentino Garavani, iconico stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, ha lasciato un’impronta significativa nel settore. Con il suo spirito innovatore, ha contribuito a definire nuove tendenze e a elevare la comunicazione nel campo della moda. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante, riconosciuta anche da figure come Domenico Colotta, Presidente di Assocomunicatori, che ne ricorda l’indelebile influenza.

"Con profonda commozione apprendiamo la notizia della scomparsa di Valentino Garavani, autentico imperatore della moda e straordinario comunicatore del nostro tempo". Lo ha dichiarato Domenico Colotta, Presidente Assocomunicatori, per la scomparsa di Valentino Garavani. "Valentino ha rappresentato non solo l'eccellenza del Made in Italy, ma anche la capacità di raccontare, attraverso lo stile e l'eleganza, un sogno che ha saputo affascinare il mondo intero. Il suo talento, la sua visione e il suo spirito innovatore hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della moda e della comunicazione.

