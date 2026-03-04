L’intera comunità piange la scomparsa di Victor Chemotti

L’intera comunità si stringe intorno alla perdita di Victor Chemotti, una figura che ha lasciato un segno profondo. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che ricordano le sue parole e il suo modo di vivere. La frase che accompagna il suo ricordo esprime un sentimento di speranza e di valori condivisi tra chi lo ha conosciuto.

A strapparlo troppo presto all’affetto dei suoi cari una grave malattia. Appassionato di sport, faceva parte del Gruppo Sportivo Valsugana e da qualche anno aveva imparato a praticare al lancio del giavellotto. C’è la data del funerale “Abbiamo conosciuto i veri principi della vita e abbiamo ricevuto non solo una ragione per vivere lietamente, ma anche un motivo per morire con una migliore speranza”. È con questa citazione che i familiari di Victor Chemotti, ventinovenne originario di Stravino, ne hanno annunciato la scomparsa. A strapparlo all’affetto dei suoi cari una grave malattia che l’ha colpito mesi fa. Da qualche anno Victor Chemotti si era trasferito a Pergine ed era entrato a far parte del Gruppo Sportivo Valsugana, dove praticava l’attività del lancio del giavellotto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

CALAVINO. Victor Chemotti è morto a 29 anni: una lunga malattia non gli ha lasciato scampo. Sono giorni di lutto e di cordoglio tra Calavino, il suo paese d'origine, e Pergine Valsugana, dove Victor n ...

