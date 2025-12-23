Ipertensione resistente nuovo trattamento con ultrasuoni al Policlinico di Milano | come funziona

L'ipertensione arteriosa resistente, una condizione che non risponde ai trattamenti farmacologici tradizionali, è una delle sfide più gravi nella gestione delle malattie cardiovascolari. Con l'introduzione di un trattamento innovativo a base di ultrasuoni ad alta frequenza, il Policlinico di Milano ha fatto un passo significativo verso la cura di questa patologia. La nuova tecnologia, che agisce direttamente sulle fibre nervose intorno all'arteria renale, ha offerto nuove speranze ai pazienti che non riescono a controllare la loro pressione con i farmaci. Cos’è l'ipertensione resistente: un problema complesso da trattare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

