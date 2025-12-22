Tumore avanzato del cuoio capelluto ritenuto inoperabile | rimosso con successo al Policlinico di Bari

Un intervento chirurgico considerato troppo complesso o rischioso è stato realizzato con successo al Policlinico di Bari. Una donna di 52 anni, residente in Calabria, affetta da un carcinoma basocellulare avanzato del cuoio capelluto, ha beneficiato di un intervento che ha permesso di rimuovere il tumore in modo efficace e sicuro. La procedura rappresenta un esempio di come l’esperienza e la specializzazione possano fare la differenza in situazioni complesse.

Un intervento chirurgico considerato troppo rischioso o addirittura non eseguibile in altri centri è stato portato a termine con successo al Policlinico di Bari, dove una donna di 52 anni residente in Calabria è stata operata per un carcinoma basocellulare estremamente invasivo del cuoio.

