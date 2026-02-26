Arezzo-Ravenna | l’ordinanza del sindaco aumenta la capienza dello stadio comunale

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Arezzo-Ravenna: ordinanza del sindaco per l’aumento della capienza dello stadio comunale. Il Sindaco Alessandro Ghinelli ha disposto, in via straordinaria, l’aumento della capienza dello stadio Città di Arezzo in occasione della partita di Lega Pro tra SS Arezzo e Ravenna FC, in programma il 1° marzo 2026 alle ore 17:30. L’ordinanza autorizza l’incremento di 550 posti nel settore Curva Sud locali, portando la capienza del settore a 4.000 spettatori. La capienza complessiva dello stadio viene pertanto determinata in 8.000 persone, così distribuite: • Curva Sud locali: 4.000 • Tribuna Ovest coperta: 3.200 • Curva Nord ospiti: 800 Il provvedimento è stato adottato per rispondere all’elevata richiesta di partecipazione e per garantire condizioni di ordine e sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

