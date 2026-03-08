Stadio del Nuoto stop scongiurato | dopo l’incontro tra sindaco e gestori le attività continueranno

Lo Stadio del Nuoto di Bari continuerà a funzionare. Dopo un incontro tra il sindaco e i gestori dell’impianto, è stato deciso di evitare la sospensione delle attività che erano state temporaneamente annunciata nei giorni scorsi. La discussione tra le parti ha portato a un esito favorevole, garantendo così la prosecuzione delle attività sportive e ricreative all’interno della struttura.

Nessuna interruzione delle attività allo Stadio del Nuoto di Bari. Dopo l’annuncio dello stop diffuso nei giorni scorsi dai gestori della struttura, si è concluso con un esito positivo l’incontro tra il sindaco Vito Leccese e i responsabili dell’impianto natatorio. Al tavolo, al quale ha partecipato anche il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti, si è discusso delle criticità che avevano portato i gestori ad annunciare la sospensione delle attività a partire da lunedì. Al termine dell’incontro le parti hanno deciso di avviare un tavolo di confronto per individuare possibili soluzioni alle questioni sollevate dalla gestione dell’impianto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Stadio del nuoto di Caserta: firmato il protocollo tra provincia e FIN“Con la firma di questo protocollo – ha dichiarato il presidente della Provincia Anacleto Colombiano – compiamo un passo decisivo verso il recupero e...

Stadio del Nuoto, c'è il percorso di rilancio: siglato l'accordo tra Provincia e FederazioneLa Provincia di Caserta compie un passo decisivo verso la riqualificazione e la valorizzazione dello Stadio del Nuoto di Caserta.

Stadio del nuoto, la comunicazione: dal 9 marzo attività sospese
Cari utenti, vi comunichiamo che per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà della nostra Associazione, siamo costretti, con grande dispiacere, a interrompere dal prossimo 9 marzo le attività

Stadio del Nuoto di Bari, stop improvviso alle attività: la struttura chiude da lunedì. Interviene il sindaco Leccese
Comunicazione secca dei gestori della Waterpolo su Facebook: sospesi servizi e corsi dal 9 marzo. Solo una settimana fa erano state aperte le iscrizioni per il nuovo trimestre

