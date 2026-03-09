Nelle ultime ore a Bari, due medici del pronto soccorso sono stati aggrediti da un parente di una paziente. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo di 41 anni che viene accusato di aver causato lesioni a personale sanitario e di aver interrotto un servizio pubblico. L’episodio è avvenuto nel contesto di un intervento di assistenza medica.

Nelle scorse ore i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno arrestato un 41enne del luogo, ritenuto responsabile di lesioni a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. Nella circostanza l’uomo ha aggredito due medici del pronto soccorso del Policlinico di Bari che si stavano occupando di prestare assistenza ad una parente. I fatti sono stati ricostruiti anche attraverso gli impianti di videosorveglianza presenti. L'escalation Risale alla scorsa settimana l'arresto in flagranza di un 49enne con l’accusa di atti persecutori nei confronti del suo medico di base, una dottoressa con ambulatorio a Gallipoli. Il 47enne si è presentato davanti all’ingresso dello studio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Bari, due medici del pronto soccorso aggrediti dal parente di una paziente: arrestato un 41enne

