Bari arrestato 41enne | accusa aggrediti operatori sanitari che assistevano una sua parente Carabinieri

Da noinotizie.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata dell'8 marzo, i Carabinieri sono intervenuti a Bari e hanno arrestato un uomo di 41 anni. L'uomo è stato accusato di aver aggredito operatori sanitari che stavano assistendo una sua parente. L'intervento dei militari è avvenuto per sedare l'aggressione e procedere all'arresto. I sanitari hanno riportato ferite durante l'episodio.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella serata dello scorso 8 marzo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno arrestato (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) un 41enne del luogo, ritenuto responsabile di lesioni personali a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. Nella circostanza l’uomo ha aggredito il personale sanitario che si stava occupando di prestare assistenza ad una parente. I fatti sono stati ricostruiti anche attraverso gli impianti di videosorveglianza presenti. È importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

bari arrestato 41enne accusa aggrediti operatori sanitari che assistevano una sua parente carabinieri
© Noinotizie.it - Bari, arrestato 41enne: accusa, aggrediti operatori sanitari che assistevano una sua parente Carabinieri

Articoli correlati

Bari, accusa: fuga dal controllo dei carabinieri e colpi contro i mezzi militari, arrestato 26enne Nella notteDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Bari hanno tratto in arresto un...

Leggi anche: Dorme in chiesa, dà fuoco ad alcuni ceri e picchia i carabinieri: arrestato un 41enne

Approfondimenti e contenuti su Bari arrestato 41enne accusa aggrediti...

Bari, aggredisce personale sanitario: arrestato un 41enneBari, 41enne arrestato dai Carabinieri per presunte lesioni a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. I fatti risalgono alla serata di ieri. Indagini in corso. trmtv.it

Bari, droga nascosta in una busta sul terrazzo: arrestato dalla Polizia di StatoBARI - Nel pomeriggio del 4 marzo la Polizia di Stato ha arrestato un uomo nel borgo antico di Bari nell’ambito di una mirata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto, ... giornaledipuglia.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.