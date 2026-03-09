Bari arrestato 41enne | accusa aggrediti operatori sanitari che assistevano una sua parente Carabinieri

Nella serata dell'8 marzo, i Carabinieri sono intervenuti a Bari e hanno arrestato un uomo di 41 anni. L'uomo è stato accusato di aver aggredito operatori sanitari che stavano assistendo una sua parente. L'intervento dei militari è avvenuto per sedare l'aggressione e procedere all'arresto. I sanitari hanno riportato ferite durante l'episodio.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella serata dello scorso 8 marzo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno arrestato (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) un 41enne del luogo, ritenuto responsabile di lesioni personali a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. Nella circostanza l'uomo ha aggredito il personale sanitario che si stava occupando di prestare assistenza ad una parente. I fatti sono stati ricostruiti anche attraverso gli impianti di videosorveglianza presenti. È importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini...