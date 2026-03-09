Bari due medici del pronto soccorso aggrediti dal figlio di una paziente | arrestato un 41enne

A Bari, due medici del pronto soccorso sono stati aggrediti dal figlio di una paziente. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo di 41 anni, sospettato di aver causato lesioni ai medici e di aver interrotto un servizio pubblico. L'episodio è avvenuto nelle ultime ore e l'uomo si trova ora in custodia.

Nelle scorse ore i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno arrestato un 41enne del luogo, ritenuto responsabile di lesioni a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. Nella circostanza l'uomo ha aggredito due medici del pronto soccorso del Policlinico di Bari che si stavano occupando di prestare assistenza ad una parente. I fatti sono stati ricostruiti anche attraverso gli impianti di videosorveglianza presenti. La ricostruzione Stando a quanto reso noto da fonti sanitarie, il 41enne non voleva che la mamma venisse dimessa dal Policlinico di Bari e per questo, dopo aver contestato la diagnosi, ha aggredito due medici: una dottoressa è stata aggredita verbalmente, un medico è stato violentemente strattonato.