L’Asl Toscana Nord Ovest ha adottato un nuovo regolamento sugli orari di lavoro di medici e dirigenti sanitari senza coinvolgere le rappresentanze sindacali. La modifica, imposta unilateralmente, solleva questioni sulla trasparenza e sul dialogo tra le parti. È importante approfondire le conseguenze di questa decisione e promuovere un confronto costruttivo per garantire condizioni lavorative eque e condivise.

"Regolamento sull’orario di lavoro di medici e dirigenti sanitari dell’Asl Toscana Nord Ovest imposto senza confronto. Clima conflittuale e rischio per il Servizio sanitario pubblico". A denunciarlo è la Funzione Pubblica Cgil, che in una nota esprime forte preoccupazione per il clima sempre più conflittuale che si sta determinando all’interno dell’azienda sanitaria a seguito del varo unilaterale del nuovo regolamento sull’orario di lavoro di medici e dirigenti sanitari, adottato, secondo il sindacato, "senza un reale confronto con le rappresentanze sindacali". "Fiducia, lealtà e condivisione con i sindacati dei lavoratori sono condizioni fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza del personale e garantire la tenuta del Servizio sanitario regionale", ricorda la Fp-Cgil alla direzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orario di lavoro dei medici: "Imposto senza confronto. L’Asl cambi regolamento"

Medici e orario di lavoro. Il falso “mito” del medico “instancabile”. Se lavoriamo troppo siamo un pericolo per noi e per gli altri - Lo dimostrano decine di studi e ricerche internazionali che evidenziano come l’orario di lavoro prolungato e la deprivazione del sonno portino a malattie professionali e all’aumento del rischio ... quotidianosanita.it

Orario lavoro medici. Consulcesi: “Anche Parlamento e Aziende sanitarie al fianco dei camici bianchi” - La direttiva europea 2003/88 che impone all’Italia di tutelare i medici non è ancora stata applicata. quotidianosanita.it

