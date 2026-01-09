Il 13 gennaio la protesta dei tassisti a Bari | sit-in in piazza Libertà

Il 13 gennaio, i tassisti di Bari si riuniranno in piazza Libertà per una protesta contro l'abusivismo nel settore del trasporto pubblico locale non di linea. Questa iniziativa fa parte di una mobilitazione nazionale volta a evidenziare le problematiche legate alla concorrenza sleale e alla tutela della regolarità del servizio. La manifestazione mira a sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sull’importanza di un settore regolamentato e sostenibile.

Il prossimo 13 gennaio sarà una giornata di mobilitazione nazionale per i tassisti, in piazza contro “l'abusivismo nel trasporto pubblico locale non di linea”. A Bari la protesta si svolgerà in piazza Libertà con astensione dal lavoro nella fascia oraria 9-20.“Da tempo - si legge in una nota dei. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Bologna, la protesta dei tassisti contro Uber sponsor di Anci: “Paga per comandare” Leggi anche: Capodanno, la protesta dei tassisti: "Ci siamo sempre, ma riceviamo violenza e aggressioni" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sciopero dei taxi contro il Governo, convocata l'adunata generale a Roma; Sciopero Taxi: giornata nera il 13 gennaio, stop di 24 ore in tutta Italia; Dopo le festività al via la prima tornata di scioperi 2026. Aerei, bus, tram e treni: undici giorni di proteste; Sciopero nazionale dei taxi con manifestazione a Roma: in campo a gennaio le principali sigle di categoria. Taxi, martedì 13 gennaio sciopero nazionale: a Genova stop dalle 8 alle 20 - La mobilitazione nasce dal forte malcontento della categoria per i ritardi delle istituzioni nazionali nel definire una normativa chiara e definitiva ... telenord.it

Sciopero dei taxi a Genova il 13 gennaio 2026: orari e motivazioni - Anche i conducenti dei taxi genovesi aderiscono allo sciopero nazionale del settore, proclamato per martedì 13 gennaio 2026, con astensione dal servizio dalle ore 8 alle 20. mentelocale.it

Sciopero taxi 13 gennaio 2026: perché i tassisti si fermano e cosa cambia per chi si muove in città - Motivi, richieste su regole e piattaforme, effetti su utenti e servizi garantiti ... romait.it

LA PROTESTA | Il 14 gennaio si terrà l’incontro tra le organizzazioni sindacali e il Comune di Roma, richiesto unitariamente da Cgil, Cisl e Uil - facebook.com facebook

#PiacenzaAgricola di #gennaio è on line. In questo numero: il grazie a Casagrande; #Confagricoltura in prima linea nella protesta contro la nuova #PAC; Speciale #Anga; Facility “Parco #Agrisolare”: definito il quadro operativo e altre #news x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.