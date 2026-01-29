Roma | colpi di pistola e fuga nella notte arrestato 46enne in auto anche due mazze da baseball

Questa notte a Roma un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo aver sparato e cercato di scappare. La polizia lo ha fermato in auto, trovandogli due mazze da baseball. Un residente aveva segnalato un uomo vestito di nero, con il volto coperto, che si aggirava tra le porte di un condominio e si comportava in modo sospetto. La scena ha attirato l’attenzione degli agenti, che sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo prima che potesse fare ulteriori danni.

Un quarantaseienne romano si aggirava con fare sospetto tra le porte di un condominio, vestito di nero, con il cappuccio calato sul volto e lo sguardo fisso sulle serrature delle varie abitazioni. È stato arrestato dalla Polizia di Stato ed è attualmente gravemente indiziato dei reati di detenzione e porto abusivo di armi. I rumori inquietanti provenienti dalla sua presenza sono stati notati da una residente, che, osservando dallo spioncino della porta di casa, ha ipotizzato che potesse trattarsi di un ladro. Ha quindi deciso di allertare il numero unico per le emergenze 112. Durante la chiamata alla polizia, il rumore di una esplosione di colpi d'arma da fuoco si propagava dall'ultimo piano del condominio.

